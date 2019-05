Juve, c’è anche Mourinho? Lo sponsorizza Ronaldo

La Juventus pensa al futuro. José Mourinho è uno dei candidati alla panchina. Lo sponsor interno è Cristiano Ronaldo?

Circolano diverse ipotesi sul futuro della panchina della Juventus. Max Allegri andrà via, ormai è un dato assodato. Antonio Conte sarebbe vicino all’Inter, tra i papabili ci sarebbe anche José Mourinho.

L’allenatore portoghese, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe sponsorizzato da Jorge Mendes, suo agente, e anche da Cristiano Ronaldo. Ai tempi del Real ci furono degli attriti ma il portoghese avrebbe speso parole positive per il suo connazionale. Dopo un ex milanista (Allegri), arriva un ex Inter sulla panchina della Juve? Staremo a vedere.