Juve, Chiellini sullo scudetto: «Era vinto già dopo Napoli. Risultato storico»

Juve, Chiellini è felicissimo per la vittoria dell’ottavo scudetto consecutivo: Traguardo storico, per me e Barzagli ancora di più

Trascinatore in campo, leader fuori. Con l’addio di Gigi Buffon, Chiellini si è preso la fascia di capitano con prestazioni ai limiti della perfezione e con una grande forza comunicativa fuori dal campo. Il capitano bianconero, ai microfoni di Sky Sport, analizza la stagione: «Se siamo qui in anticipo è perché abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Otto di fila è un risultato storico, non era mai successo in Europa. Il titolo era vinto dalla partita di Napoli»

Chiellini parla del rapporto con Barzagli, unico insieme a lui ad aver vinto gli otto titoli di fila: «Ha tanto da dare al calcio, lo deve capire lui e se lo deve sentire. Può essere un aiuto inizialmente per capire se dopo può fare l’allenatore. Ora ci godremo la festa e poi un po’ di riposo per tutte le energie spese in questa stagione. Per me e Barzagli è ancora più speciale»

Capitolo Champions. L’analisi di Chiellini: «Una delusione, l’ho vissuta così perché lo senti nel sangue. C’è delusione, non potevo nemmeno sfogarmi o aiutare i compagni. Fai bene tutto l’anno e basta una settimana storta che va così. Con tutto il rispetto siamo più forti dell’Ajax e dovevamo andare avanti. Ma hanno meritato, si va avanti. Non ho tanto tempo ma da juventino spero che presto arrivi e arriverà»