Per Cuadrado è stata una stagione piena di problemi fisici. Quando era a disposizione, Allegri lo ha provato diverse volte mezzala.

L’assenza di Cuadrado per diversi mesi è stato un grosso problema per la Juve. Magari, col colombiano a disposizione, si sarebbe visto qualcosa di diverso. In ogni caso, quest’anno il tecnico toscano ha applicato sul campo una sua convinzione espressa più volte in conferenza: «Può fare la mezzala».

Diverse volte abbiamo Cuadrado in posizioni molto interne, tra le linee. Un qualcosa di nuovo rispetto al suo passato, quando copriva il campo quasi solo in verticale. Lo si è visto contro la Fiorentina: il numero 16 ha fatto la mezzala destra nel 3-5-2, con Cancelo largo a dare ampiezza.