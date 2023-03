Juve, da Milik a Miretti e Alex Sandro: le ultime sugli infortunati

Le ultime novità in casa Juventus sulle condizioni di Alex Sandro, Milik e Miretti verso Verona. Tutti i dettagli

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Juventus su Alex Sandro, Milik e Miretti.

COMUNICATO JUVENTUS – Inizia la settimana che porterà al ritorno in campo della Prima Squadra dopo la sosta per le Nazionali. Sabato si gioca all’Allianz Stadium contro l’Hellas Verona. Dopo alcuni giorni di riposo, oggi il gruppo si è ritrovato alla Continassa, insieme ad alcuni ragazzi dell’Under 19 e a Bremer, rientrato dagli impegni con la Seleçao brasiliana. Menu di giornata: esercitazioni tecniche dedicate al possesso palla e conclusioni su azione con seguente rientro in fase difensiva. Hanno svolto con il gruppo l’intero allenamento anche Alex Sandro, Milik e Miretti. Domani appuntamento in campo al mattino.