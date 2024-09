Juve, un altro DEBUTTO per Thiago Motta? Contro l’Empoli spazio per ADZIC

Juve, dopo Mbangula e Savona tocca ad Adzic? Contro l’Empoli Thiago Motta pensa ad un nuovo debutto dalla Next Gen

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sulla situazione in casa Juve, che per la prossima sfida di campionato di sabato a Empoli dovrà fare a meno di Conceicao e probabilmente Nico Gonzalez.

Per questo motivo stando a quanto riportato dal quotidiano Thiago Motta sarebbe pronto a lanciare Vasilije Adzic dal primo minuto: il trequartista ha lavorato molto bene durante questa sosta alla Continassa e può partire titolare.

