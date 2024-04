Juve Fiorentina: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Allianz andrà in scena la sfida di Serie A tra Juve e Fiorentina: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

All’Allianz andrà in scena la sfida di Serie A tra Juve e Fiorentina. Una sfida importante anche per le sorti dei due allenatori in vista della prossima stagione. I bianconeri vogliono dare continuità all’ottima prova in Coppa Italia e tenersi stretto il terzo posto. Dall’altra parte la squadra di Italiano vogliono tenersi agganciati alla corsa per l’Europa e potrebbe essere l’ultimo treno. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Djalò, Alex Sandro, De Sciglio, Miretti, Alcaraz, Nicolussi Caviglia, Weah, Iling Jr, Yildiz, Kean. Allenatore: Allegri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. A disposizione: Christensen, Martinelli, Comuzzo, Quarta, Dodo, Faraoni, Parisi, Duncan, Arthur, Castrovilli, Maxime Lopez, Barak, Infantino, Nzola, Ikoné, Sottil. Allenatore: Italiano.

Juve-Fiorentina, orario e dove vederla

Juve-Fiorentina gara delle ore 20:45 della domenica, che continuerà la trentunesima giornata della Serie A, la dodicesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.