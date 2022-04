Juve Fiorentina, le probabili formazioni della sfida

Stasera l’altra gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia quella tra Juve e Fiorentina: le probabili formazioni della sfida

Questa sera andrà in scena la seconda semifinale di Coppa Italia, ovvero quella tra Juve e Fiorentina. Si parte dallo 0-1 dell’andata a favore dei bianconeri, anche se nell’ultimo periodo sta meglio la squadra di Italiano. Vediamo quali potrebbero essere le probabili scelte dei due tecnici.

Per la Juve Max Allegri dovrà fare alcuni conti in mediana, al momento sembrerebbe Danilo in pole per giocare davanti alla difesa. Insieme a lui Zakaria e Rabiot. Dietro torna Bonucci in coppia con De Ligt, mentre Alex Sandro e De Sciglio sulle fasce. In porta Perin. Davanti Morata, preferito a Dybala, con Bernardeschi a supporto di Vlahovic.

Per la Fiorentina qualche dubbio soprattutto sull’out di destra tra Venuti e il recuperato Odriozola. Per il resto difesa tipo con Igor, Milenkovic e Biraghi. Terracciano in porta. In mezzo al campo Torreira e Duncan certi del posto e con l’infortunio di Castrovilli si alzano le quotazioni di Maleh. Davanti ballottaggio Piatek Cabral, con il polacco favorito. Gonzalez e Saponara sulle corsie. Lo scrive Tuttosport.