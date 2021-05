Juve fuori dalla Champions: ecco le dichiarazioni di Infantino

Juve esclusa dalla Champions? Infantino assume posizione per quanto riguarda la decisione della Uefa. Le sue parole

Dopo la posizione della Uefa in merito ai club della Superlega (annunciate sanzioni per i 3 club rimasti dentro), arrivano anche le parole di Gianni Infantino, presidente della Fifa, ad AS. Juve esclusa dalla Champions? Le sue parole.

«Conosciamo tutti l’importanza di questi grandi club e come sono in grado di far vibrare i loro milioni di fan sia nei loro paesi di origine che in tutto il mondo, ma dobbiamo anche prenderci cura dei club che non sono così grandi, di quelle leghe e federazioni che non sono in cima alla piramide. Dobbiamo garantire che il calcio cresca e venga giocato in tutto il mondo. La UEFA deciderà quale sia l’azione più appropriata da intraprendere nelle sue competizioni. Certo, dobbiamo essere rigorosi e disposti ad agire con fermezza, ma senza perdere di vista la possibilità di cercare di trovare soluzioni comuni a problemi comuni».