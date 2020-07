Il Lione di Rudi Garcia in campo per preparare la gara di Champions League contro la Juventus

Il Lione sarà l’avversario della Juventus in Champions League. Ad agosto i francesi e i bianconeri torneranno in campo per il ritorno degli ottavi di finale.

Il Lione ha concluso anzitempo il suo campionato e sta lavorando in vista della Champions con la Juve e della prossima stagione.