Gonzalo Higuain potrebbe tornare alla Juventus per restarci. I bianconeri ci avevano già pensato: le ultimissime

Gonzalo Higuain, attaccante del Chelsea, non verrà riscattato dai Blues. Secondo Repubblica, non si sono verificate le condizioni per il riscatto e il club inglese non ha alcuna intenzione di confermare il centravanti argentino (segnale di addio più concreto per Sarri?).

La Juventus aveva già deciso in tempi non sospetti che non sarebbe stata una idea del tutto strampalata quella di riportare Higuain a Torino. Il Pipita piace a Sarri, papabile per la panchina, e piaceva ad Allegri. E potrebbe piacere al nuovo allenatore bianconero.