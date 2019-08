Juve, Khedira non si nasconde: «Obiettivo Champions League? Non si prendono De Ligt e Cr7 per uscire ai quarti»

Khedira si rilancia e rilancia. Le ambizioni della Juve in Europa, soprattutto. «Non si comprano Ronaldo e De Ligt per uscire nei quarti in Champions League. E per lo scudetto occhio a Inter e Napoli», ha spiegato a Kicker.

Ha poi proseguito. «Ronaldo è come LeBron James nel basket o Tom Brady nel football americano. O come Buffon. Un esempio per tutti. E io ho l’entusiasmo di un ventenne. Mi sento a posto fisicamente: l’obiettivo è giocare l’80 per cento delle partite e vincere i tre titoli principali. Mi sono anche messo in dubbio, ma ho avuto risposte positive».