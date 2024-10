Juve-Lazio, le pagelle dei tecnici: Motta, va bene i 3 punti, ma... Baroni dimostra una cosa

Juve-Lazio, le pagelle di Thiago Motta e Marco Baroni: i bianconeri non hanno ancora risolto il problema in attacco, i biancocelesti invece…

In Juve–Lazio i bianconeri tornano a vincere in casa, ma non è facile: serve l’espulsione di Romagnoli ad inizio partita, al 24′, e l’autogol di Gila nel finale. Le pagelle di oggi mostrano le difficoltà dei bianconeri di Thiago Motta negli ultimi 30 metri di campo – il primo tiro in porta arriva solo nella ripresa – mentre per quanto riguarda la squadra di Baroni, in una partita tutta in salita, mostra per la prima volta in stagione, la sua solidità difensiva, vanificata da una deviazione sfortunata. Di seguito le pagelle dei due allenatori sui giornali sportivi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

MOTTA 6 – «Le assenze sono tante ma non costituiscono un alibi. La Juve non riesce ad attaccare in modo organizzato neanche dopo il rosso. Però conta vincere…».

BARONI 6 – «Risultato negativo, ma prova decisamente positiva. La sua Lazio non è solo arrembaggio e gioco d’attacco: sa anche fare muro».

TUTTOSPORT

MOTTA 6.5 – «A due mesi dall’ultima vittoria in campionato allo Stadium la Juventus torna al successo. Di misura e su autogol, con l’uomo in più, ma restano tre punti preziosi che proiettano i bianconeri in vetta alla classifica, alla pari col Napoli. Il tecnico ha dovuto far fronte all’emergenza infortuni, ma la mossa Douglas Luiz non è sembrata azzeccata».

BARONI 6 – «Reduce da quattro vittorie di fila tra campionato e Europa League, si arrende alla Juventus. La squadra paga l’inferiorità numerica per quasi tre quarti di gara».