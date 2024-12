Juve Manchester City: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Allianz Stadium la sfida di Champions League Juve Manchester City: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Allianz Stadium di Torino si giocherà la gara valevole per la 6ª giornata dei gironi di Champions League tra Juve Manchester City. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

JUVE (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Akanji, Dias, Gvardiol; De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva; Doku, Haaland, Grealish. All. Guardiola.

Orario e dove vederla in tv

Juve Manchester City si gioca alle ore 21.00 di mercoledì 11 dicembre per la sesta giornata dei gironi di Champions League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Amazon Prime. La partita sarà visibile in streaming tramite pc, smart tv, smartphone, tablet, concole, Chromecast, Firestick per gli abbonati. I non abbonati possono usufruire del mese di prova gratuito offerto da Amazon per la partita e tutti i servizi offerti.