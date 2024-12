Juve Manchester City, le probabili formazioni: due cambi per Thiago Motta! Le ultime sul big match di Champions League

Arrivano buone notizie per il tecnico della Juve, Thiago Motta che vedrà, con ogni probabilità, a disposizione McKennie e Douglas Luiz per la sfida contro il Manchester City. Ancora dubbi sulla convocazione di Cambiaso da cui dipende la titolarità di Danilo e Savona. Davanti ci sarà Vlahovic insieme aa Yildiz, Koopmeiners e probabilmente Conceicao. A centrocampo, torna Thuram titolare. In porta Thiago Motta opterà per Di Gregorio. Le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo/Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao/Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Akanji, Dias, Gvardiol; De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva; Doku, Haaland, Grealish. All. Guardiola.