Juve-Milan, Caressa durante la sua trasmissione esprime il suo parere su Fabbri: «Meglio farlo provare con la Juve avanti di 20 punti» – VIDEO

Fabio Caressa, nel post partita di Juve–Milan, ha parlato delle polemiche su Michael Fabbri. Il giornalista di Sky Sport esprime un concetto abbastanza fuori dal coro: «Meglio provare Fabbri in un big matach, con la Juve avanti di 20 punti».

Caressa intedeva dire che, siccome parecchi arbitri sono sulla via del tramonto, è giusto testare le nuove leve in big match che non hanno molto in palio. Il giornalista di Sky, però, ha dimenticato di considerare il Milan, che sta lottando per un posto in Champions League.