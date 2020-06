Juve Milan Coppa Italia, Zenoni: «Una partita strana»

Cristian Zenoni commenta la gara di Coppa Italia tra Juve e Milan in programma domani sera: ecco le sue parole

Cristian Zenoni ha un passato alla Juventus con un passaggio immediato anche al Milan. Ecco la sua opinione sulla gara di Coppa Italia.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA ESCLUSIVA INTEGRALE

«Effettivamente sembra una partita strana, una semifinale senza pubblico farà un po’ d’effetto. Però quando sei in campo da calciatore dai sempre tutto, a prescindere da chi hai sugli spalti, quindi penso vedremo una partita vera. E’ normale che venendo da un lungo periodo di inattività bisogna valutare la condizione fisica, agli allenamenti fatti in questo periodo e all’aspetto mentale che penso sia fondamentale a questo punto, venendo da una situazione imprevista e a cui il calcio italiano non ha mai dovuto far fronte. Sono curioso di vedere quello che succederà».