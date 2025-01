Juve-Milan, Jugovic: «Kolo Muani serve, ma non basta, la Juve ha bisogno di questo. Stasera decide Yildiz, ma occhio a un centrocampista rossonero, segna e fa segnare»

Le parole di Vladimir Jugovic, ex calciatore della Juve, sul big match di Serie A in programma oggi contro il Milan. Tutti i dettagli

Vladimir Jugovic è uno spettatore interessato a Juventus-Milan di stasera, avendo partecipato da bianconero ad alcuni dei duelli tra la Signora e il Diavolo più vibranti degli anni ’90. Ecco cosa ha detto oggi a La Gazzetta dello Sport.

KOLO MUANI – «Serviva numericamente e se hanno puntato su di lui, mi fido. Ma non bastano gli attaccanti. Resto dell’idea che per costruire una squadra vincente siano indispensabili i centrocampisti totali, decisivi anche in zona gol. Nella mia Juve segnavano in tanti, non solo le punte: Zidane, Conte, io… Pensate al City di Rodri, al Barça di Iniesta e Xavi».

CHI DECIDE JUVE-MILAN – «Yildiz. Il turco si esalta nelle grandi serate. Segnare contro Milan, Inter o nei derby è importante, ma quello che ti rende un campione sono i gol che regalano vittorie e trofei. Yildiz è giovane, ha talento ed è sulla strada giusta».

CHI TEMERE DEL MILAN – «Reijnders. Centrocampista totale, segna e fa segnare».