Juve-Milan, Virdis durissimo: «Fabbri incompetente o in malafede»

Juve-Milan, non si placano le polemiche relative agli errori arbitrali di Fabbri: Virdis, ex di entrambe le squadre è durissimo con l’arbitro

Le polemiche di Juve-Milan sono destinate a protrarsi, verosimilmente, fino alla fine del campionato. Pietro Paolo Virdis, ex attaccante di Juve e Milan, entra in tackle durissimo su Michael Fabbri: «Se l’arbitro con il VAR non vede quel rigore, allora o è incompetente o altro. Io non ho obblighi di non credere che Fabbri fosse in malafede. Rigore di Dybala? Con il VAR si vede chiaramente che l’attaccante della Juve cercare il contatto, per questo Dybala andava ammonito perché cerca il rigore».

Indiana Jones, come veniva soprannominato ai tempi del Milan, attacca duramente anche sul tema della sudditanza psicologica: «È sempre esistita: dove c’è il potere è più facile dipendere. Diventiamo agnellini con i forti e forti con i deboli».