Juve, Moggi si complimenta: «Bravi, ma già si sapeva chi avrebbe vinto»

Juve, Moggi si complimenta per la vittoria dell’ottavo scudetto consecutivo: l’ex dirigente però snobba il recordi di Allegri

Il giudizio di Luciano Moggi non manca mai quando si parla di Juve. Raggiunto in esclusiva dai microfoni di Tuttomercatoweb, l’ex dirigente bianconero si congratula per la vittoria dello scudetto: «Considerando quello che è stato fatto all’inizio, è un campionato in cui si sapeva già chi l’avrebbe vinto. Magari nessuno poteva pensare che lo vincesse con 20 punti di vantaggio. È un campionato che, in generale, non ha espresso granché, solo quello che hanno pensato tutti quanti».

Moggi poi sminuisce il record di Allegri, al 5° scudetto consecutivo, che così stacca Lippi e Capello: «È un discorso che lascia il tempo che trova: ai loro tempi c’erano sette squadre che potevano vincere il campionato, staccare è una parola grossa».

I complimenti poi, arrivano anche per la dirigenza: «Io credo che meglio di così non possano fare, è evidente che Andrea con Paratici Pavel formi un bel trittico. Però non vorrei neppure togliere i meriti di Marotta, che è stato fino a poco tempo fa il direttore della Juve».