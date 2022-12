Juve, non c’è paura per una possibile ricaduta di Paul Pogba

La Juve non teme una ricaduta delle condizioni di salute di Paul Pogba dopo l’operazione al ginocchio: il francese non gioca da 8 mesi

Secondo quanto riferito da Sky Sport, in casa Juve non c’è molta preoccupazione per le condizioni di Paul Pogba. Secondo lo staff medico dei bianconeri infatti, il pericolo di una ricaduta dopo l’operazione al ginocchio di inizio settembre è praticamente nullo.

Il centrocampista non gioca da più di 7 mesi e in questo momento, i bianconeri non vogliono rischiare nulla, accettando anche qualche rallentamento.

