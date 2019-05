Juve, non solo Mourinho: Mendes propone tre nomi a sorpresa

Da Paulo Sousa a Leonardo Jardim, passando per Sergio Conceiçao: Jorge Mendes propone tre alternative a sorpresa ad Allegri

Allegri non sarà l’allenatore della Juve nella prossima stagione. Jorge Mendes, super-agente di Ronaldo, sta lavorando per il futuro insieme ai bianconeri. Il manager avrebbe proposto José Mourinho ma non solo. Spunta anche l’idea Paulo Sousa.

L’ex centrocampista bianconero, secondo La Stampa, potrebbe essere uno dei nomi a sorpresa per il futuro. Tra le ipotesi a sorpresa, attualmente in secondo piano, anche i portoghese Leonardo Jardim del Monaco e Sergio Conceiçao del Porto. La Juve sfoglia la margherita: tutti vogliono la panchina bianconera.