Juve migliorata, i numeri danno ragione ad Allegri

La Juve rispetto a un anno fa è migliorata e i numeri non mentono, anzi danno ragione a Massimiliano Allegri

La Juve è migliorata rispetto alla stagione scorsa. I numeri, infatti, danno ragione ad Allegri. Dopo 32 giornate di campionato i bianconeri hanno 63 punti, cioè 3 in più rispetto allo scorso anno.

Inter 83 punti (+26)

Milan 69 (+12)

Juventus 63 (+3)

Bologna 59 (+14)

*Roma 55 (-1)

*Atalanta 51 (-1)

Lazio 49 (-12)

Napoli 49 (-30)

Torino 45 (+3)

*Fiorentina 44 (+2)

Monza 43 (-1)

Genoa 39 (in Serie B)

Lecce 32 (+1)

Cagliari 31 (in Serie B)

*Udinese 28 (-14)

Hellas Verona 28 (+1)

Empoli 28 (-4)

Frosinone 27 (in Serie B)

Sassuolo 26 (-17)

Salernitana 25 (-9)