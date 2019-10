Juve, occhio sempre al mercato: ecco i nomi sulla lista di Paratici

Juve, un occhio speciale al mercato: ecco i nomi sul taccuino del dirigente Fabio Paratici per la prossima stagione

Il mercato non si ferma mai, tanto meno quello della Juve. L’edizione odierna di TuttoSport fa il punto sui nomi che rimangono graditi al dirigente bianconero Fabio Paratici, per quello che sarà un 2020 di grandi manovre.

Pogba rimane il sogno per la mediana, nonostante la difficoltà della trattativa. Uno sguardo importante anche in avanti, con Icardi sempre monitorato attentamente. Si parla anche dei bomber dall’Inghilterra: da Harry Kane a Gabriel Jesus. Tonali è il nome che piace in prospettiva.