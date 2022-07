Juve Paredes, c’è l’apertura del Psg: partito l’assalto bianconero

La Juve punta Paredes e il Psg apre ai bianconeri: Cherubini all’assalto del centrocampista argentino

La Juve non vuole soltanto Morata, ma sta provando a chiudere anche per Leandro Paredes del Psg. Sarebbero gli ultimi due tasselli di un mercato importante per i bianconeri, iniziato a gennaio con gli arrivi di Vlahovic e Zakaria.

Il Psg avrebbe aperto alla soluzione del prestito con obbligo di riscatto dei bianconeri e ora Cherubini andrà all’assalto dell’argentino per chiudere. La richiesta è di 20 milioni, ma la Juve al momento è ferma a 15. Lo riporta Il Corriere dello Sport.