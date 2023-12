Juve, Rabiot pronto per Frosinone

La Juve può sorridere in vista della gara contro il Frosinone perché Allegri ha recuperato Adrien Rabiot dopo l’ultimo forfait

La Juve può sorridere in vista della gara contro il Frosinone perché Allegri ha recuperato Adrien Rabiot dopo l’ultimo forfait.

Il centrocampista francese ha smaltito la botta al costato e contro i ciociari allo Stirpe sarà in campo da titolare. Ieri è tornato ad allenarsi in gruppo e ora il tecnico può contare di nuovo sul suo leader in mezzo al campo, in attesa di novità dal rinnovo.