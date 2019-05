Il Real Madrid punta tutto su Pjanic: ma la Juve rifiuta la prima offerta di Florentino Perez

Il Real Madrid galacticos del futuro si sta preparando. Sembrano cose fatte gli acquisti di Jovic e Hazard e ora Florentino Perez punta tutto su un pezzo pregiato della Juventus.

Miralem Pjanic è infatti stato designato come rinforzo pesante per il centrocampo di Zidane. La prima offerta del Real, tuttavia, è stata già spedita al mittente: non basteranno i 70 milioni proposti. La Juve vuole fare cassa e ne chiederebbe 90-100.