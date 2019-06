Juve, Sarri: prima la presentazione poi il viaggio in Grecia da Ronaldo?

Maurizio Sarri verrà presentato ufficialmente oggi all’Allianz Stadium: in programma poi un viaggio per conoscere Ronaldo

Oggi alle 11 Maurizio Sarri verrà ufficialmente presentato alla stampa come nuovo allenatore della Juve. Ieri c’è stato il primo contatto con il (nuovo) mondo bianconero. L’ex tecnico del Napoli ha visitato le strutture della Continassa “scortato” da Pavel Nedved e Fabio Paratici.

La Gazzetta dello Sport, tuttavia, riporta di un curioso viaggio in programma per Sarri. Nel week-end, infatti, il tecnico toscano volerà in Grecia a Costa Navarino per conoscere Cristiano Ronaldo. Il viaggio, se confermato, sarebbe significativo dell’importanza del portoghese per la Juventus: quante volte un allenatore si è spostato in estate per andare a parlare con uno dei suoi calciatori? È raro, rarissimo.