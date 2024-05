Juve, SMENTITO il rialzo per Thiago Motta: ecco le VERE cifre del contratto

Le ultime sull’accordo tra la Juventus e Thiago Motta per il contratto che firmerà l’ex allenatore del Bologna

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, non ci sarebbe nessun gioco a rialzo da parte di Thiago Motta per il contratto che lo legherà alla Juventus. L’allenatore ex Bologna non ha infatti mai chiesto 5 milioni di euro.

Il costo totale sarà di 4 milioni di euro all’anno con i membri dello staff inclusi. L’ex centrocampista firmerà un accordo triennale.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUS NEWS 24