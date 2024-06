Juve Thiago Motta, c’è la firma: è il nuovo allenatore dei bianconeri

Thiago Motta ha firmato con la Juve. Come riportato da Fabrizio Romano il tecnico italobrasiliano ha firmato in questi minuti il contratto con i bianconeri.

⚪️⚫️✍🏻 Thiago Motta has just signed the contract as new Juventus manager after face to face meeting in Portugal, as revealed.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2024