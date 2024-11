Juve Torino si avvicina, all’allenamento a porte aperte dei granata prima del derby compare un particolare Papa Francesco, la foto e cos’è successo

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Filadelfia). Domani alle 20e45 i riflettori del calcio italiano (e non solo) si accenderanno sull’Alianz Stadium dove, in un freddo sabato di novembre, andrà in scena Juve Torino. Nella speranza di vincere il derby della Mole il club granata sembrerebbe essersi affidato a qualcuno di ‘in alto’, addirittura ai livelli di…Papa Francesco! Ironia a parte, per capire cos’è successo e cosa ci faceva un signore travestito da pontefice allo Stadio Filadelfia è necessario riavvolgere il nastro e fare un breve passo indietro.

Questo pomeriggio, proprio in previsione di Juve Torino, il tecnico Paolo Vanoli ha chiamato a raccolta i propri tifosi per un allenamento a porte aperte. Un appello al quale hanno risposto presente poco meno di 1000 tifosi, che a partire dalle 16e30 si sono radunati sulle tribune dell’impianto sportivo del Toro per incitare i propri beniamini.

Ed è qui che tra un coro per un giocatore ed un applauso allo stesso Vanoli, è apparsa una copia (a dire il vero dalla somiglianza abbastanza fedele all’originale) di Papa Francesco. Il motivo di tale visita non è per nulla certo, ma quel che è sicuro, è che nello stadio un tempo del Grande Torino ha senz’ombra di dubbio catturato l’attenzione dei presenti. Dozzine e dozzine dei sostenitori hanno difatti scrutato incuriositi la bianca tunica del ‘cosplayer’ della sommità argentina. Molti di questi hanno anche azzardato a domandare per una foto o, in alcuni casi, a strappare un selfie.

Lo stesso vale per le telecamere di CalcioNews24, dopo aver naturalmente incassato il permesso dell’individuo. Basterà a Vanoli e giocatori per ottenere un risultato che sulla sponda granata del Po manca dal lontano 2015? Presto per dirlo, nel frattempo per Juve Torino la scuderia di Via Viotti potrà contare su di un tifoso in più. E che tifoso.

