Torino, i tifosi caricano la squadra prima del derby con la Juve: il racconto dall’allenamento al Filadelfia – VIDEO 

Juventus Torino si avvicina, i tifosi granata motivano la squadra allo stadio Filadelfia, retroscena, video e racconto dell’allenamento a porte aperte

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Filadelfia). Domani a Torino è il giorno del derby, domani – sul manto erboso dell’Allianz Stadium – andrà in scena Juventus Torino. All’incirca 24 ore o poco più ci separano dal match valido per la giornata numero 12 del campionato e l’emozione, almeno sulle sponde granata del Po, sembra decisamente elevata. A tal proposito, proprio in previsione della stracittadina piemontese quest’oggi Paolo Vanoli ed il suo staff hanno organizzato uno specifico allenamento a porte aperte, chiamando a raccolta i tifosi tra le mura dello Stadio Filadelfia (il centro delle sedute della squadra).

D’altronde, lo stesso Vanoli non si è mai tirato indietro quando sollecitato a sottolineare l’importanza ricoperta dai suoi sostenitori per le dinamiche della squadra. L’aveva anticipato sin dal suo approdo al ritiro di Pinzolo, l’ha – a scanso di equivoci – ribadito quest’oggi. Chiare le sue parole in conferenza stampa proprio alla vigilia di Juve Torino: «Fin dal primo porte aperte ci siamo fatti una promessa, loro mi avevano promesso e l’hanno mantenuto di stare vicini alla squadra e noi abbiamo promesso loro massimo impegno». E ancora: «Questo, indipendentemente dai risultati. Lo manterremo finché ci sarò io».

Ed è così che, come ampiamente prevedibile, il core pulsante dei fan del Torino ha risposto presente. Intorno alle 16e30 poco meno di 2000 persone si sono radunate sui gradoni dell’impianto sportivo che un tempo fu di Valentino Mazzola e compagni. Cori, incitamenti, applausi sono piovuti incessantemente dalle tribune del Fila per tutto l’arco della sessione. Allenatore e Tony Sanabria i più applauditi tra i granata, mentre non sono mancati qualche striscione e lamentele nei confronti della dirigenza.

Per il resto, la seduta si è svolta regolarmente senza grossi intoppi. Ad un allenamento di tipo anaerobico ha fatto seguito una prova di tiri dalla distanza per Masina e i suoi. Seguiti ancora da una partitella a campo (e porte) ridotte. Il tutto sotto lo sguardo vigile dello stesso Vanoli e come anticipato delle dozzine e dozzine di tifosi presenti, venuti ad incitare la squadra nella speranza di rivedere il medesimo entusiasmo sui volti dei propri beniamini anche domani al triplice fischio della gara. Basterà questo per superare il portento guidato da Thiago Motta? Le risposte a tutti gli interrogativi alle 20e45 di sabato nove novembre, perchè domani è il giorno del derby. Domani è tempo di Juve Torino e al Filadelfia lo sanno.