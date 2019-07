Juve Tottenham, Kane sul suo super gol: «È stato puro istinto» – VIDEO

Juve Tottenham, Harry Kane torna sul gol da centrocampo che ha deciso il match: «È stato puro istinto, per fortuna la palla è entrata»

Il gol capolavoro da centrocampo di Harry Kane ha deciso la gara tra Juve e Tottenham. Un bel modo per cominciare la stagione per l’attaccante inglese in vista dei prossimi impegni di Premier League, in programma il 9 agosto. Lo stesso bomber è tornato sull’episodio:

«Avevo notato che il portiere era fuori dai pali, in quel momento ho pensato solo a centrare la porta e la palla è entrata. Ogni tanto in campo si reagisce di puro istinto e si fanno le cose che si pensano sul momento».