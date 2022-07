Juve Werner, fatta una richiesta al Chelsea: i dettagli

La Juve sta cercando un profilo per l’attacco come vice Vlahovic, i bianconeri avrebbero fatto una richiesta per Werner del Chelsea

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Cherubini avrebbe chiesto ai Blues di partecipare a parte dell’ingaggio dell’attaccante. Si attende la risposta dei londinesi.