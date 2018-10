Alla vigilia della sfida Champions tra Manchester United e Juventus, hanno parlato in conferenza stampa Allegri e Cristiano Ronaldo

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions tra Manchester United e Juventus. Ecco cos’ha risposto ai giornalisti presenti in sala: «La sfida di domani più importante della stagione? Non abbiamo iniziato bene col Genoa, ma domani è un passaggio importante perché in caso di vittoria avremmo ipotecato il passaggio del turno. Loro sono molto fisici e noi dovremmo giocare bene tecnicamente, sennò troveremo difficoltà. Come affronteremo la sfida di domani? Non importa giocare a 3 o a 4. Dobbiamo essere bravi e precisi sennò loro avranno l’alternativa della palla alta. Dobbiamo migliorare in quelle situazioni e abbiamo preso 4 gol allo stesso modo. Domenica ci siamo addormentati, ma l’errore non è stato singolo. Dobbiamo essere molto concentrati».

«Pogba? Domani no troveremo solo lui, ma una squadra di giovani molto importanti come Rushford. Ma noi non siamo da meno con Betancur, Cancelo etc giocatori che saranno il futuro del calcio mondiale. Per noi domani sarà un test per valutare i nostri calciatori. Il Manchester? Il Manchester United è una squadra che ha tecnica e qualità davanti; è una squadra importante per vincere con un allenatore molto forte. La sfida di domani ci servirà per rientrare a giocare le partite. Domani dovremmo stare 100 minuti dentro il campo».

«Centrocampo a 2? Cuadrado può fare la mezzala e potremmo giocate con 3 difensori. Ma credo che giocheremo con la difesa a 4, soprattutto domani dove dovremmo essere come loro a centrocampo. Mandzukic? Gli si è girata la caviglia in quanto dolorante. Speriamo di riaverlo il più presto possibile, così come Khedira. Come sarà la sua prima da titolare per Bernadeschi? Non è detto che giocherà sicuramente, giocatori come lui devono fare dei passaggi importanti. Come ho detto prima, lui così come altri. Barzagli terzino destro? Ni, se giochiamo a 4 non può fare il terzino destro».