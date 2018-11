Nel post-partita di Milan-Juventus, Allegri ha parlato a Sky Sport della scelta di far restare in panchina Bonucci

Al termine della partita tra Milan-Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato a Sky Sport della prestazione dei bianconeri, ma anche della scelta di far stare in panchina Bonucci. Ecco quanto ha detto: «Miglior partita della stagione? Sicuramente ci siamo rifatti dopo la sconfitta col Manchester United con una gran prestazione, un Ko che sicuramente ci ha fatto bene. Abbiamo concesso il rigore su quel contropiede, ma è stato bravissimo Szczesny a neutralizzare Gonzalo. In Champions giocano per vincere, nel secondo tempo abbiamo abbassato i ritmi e dobbiamo cercare di provare più tiri da fuori. Dopo la gara Manchester, ci han fatto tanti complimenti per come abbiamo giocato, eppure non abbiamo vinto. Dobbiamo anche vincere senza giocare bene. Nel primo tempo dovevamo controllare meglio la palla. Quando avevamo la palla c’era il vuoto in mezzo e questo non va bene.

«Bonucci in panchina? Doveva riposare perché ha giocato tantissime partite, è stato più sereno ed era giusto così. Stasera doveva star fuori. E’ da ieri che lo sapeva. La posizione di Mandzukic? Sapevamo che per questioni di altezza, con Abate, potevamo metterli più in difficoltà. Basti vedere il cross di Sandro per Mandzukic. Dobbiamo sfruttare al meglio le nostre caratteristiche. Se abbassi il ritmo, nella qualità del passaggio, dopo ti addormenti e rischi di prendere ripartenze. Dobbiamo migliorare con i tiri dei centrocampisti, perché con gli attaccanti direi che ci siamo».