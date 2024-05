Juventus, Allegri in procinto di aprire una VERTENZA IN TRIBUNALE: le ultime dopo l’esonero

Massimiliano Allegri ha negato le accuse della società Juventus dopo l’esonero post finale di Coppa Italia

Seguono aggiornamento sulla situazione Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus ha risposto alla lettera di contestazione mandata dai bianconeri negando le accuse mosse dal club.

Allegri sarebbe pronto ad aprire una vertenza in Tribunale nel caso in cui la società bianconera dovesse decidere di provare a ottenere il licenziamento per giusta causa.