Juventus, allenamenti e riposo: ecco qual è la giornata tipo di Ronaldo

Interessante ricostruzione de La Gazzetta dello Sport sulla giornata tipo di Cristiano Ronaldo

Se a 33 anni è ancora in grado di fare la differenza ad altissimi livelli è perché negli anni Cristiano Ronaldo si è imposto delle regole e dei modi di allenarsi molto rigorosi. Lo faceva a Madrid e non è certo cambiato a Torino: secondo la ricostruzione de La Gazzetta dello Sport, il campione portoghese nella sua giornata tipo cerca di riposare almeno una decina di ore, anche non continuative. La sveglia è fissata alle 8 e, prima di una colazione non tipicamente italiana (toast con formaggio magro e prosciutto, spremuta), c’è subito una seduta di addominali.

Una volta raggiunta la Continassa si allena con professionalità con il resto dei compagni, con cui rimane a pranzo alle 13.30. Una volta rientrato a casa, c’è tempo per un breve riposo, prima delle 16.30, quando Ronaldo riparte con i suoi allenamenti personalizzati da svolgere all’interno delle proprie mura. Il resto del pomeriggio lo dedica alla famiglia, la cena è fissata alle 20.30, così da poter andare a dormire entro le 23. È anche dalla cura dei dettagli che si riconosce un fenomeno.