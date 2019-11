Juventus-Atletico Madrid streaming e probabili formazioni: dove vederla

La Juventus sfida l’Atletico Madrid nella 5ª giornata del Gruppo D di Champions League: dove vedere la partita e le probabili formazioni

Già sicura della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, la Juventus di Sarri, capolista del Gruppo D con 10 punti, sfida l’Atletico Madrid di Simeone, 2° con 7 punti, nella 5ª giornata del Gruppo D. Juventus-Atletico Madrid: la partita si giocherà martedì 26 novembre 2019 nello scenario dell’Allianz Stadium di Torino con fischio d’inizio alle ore 21.00.

Sarri confermerà il 4-3-1-2 e recupererà in attacco Cristiano Ronaldo, dopo che quest’ultimo ha saltato precauzionalmente la sfida di campionato con l’Atalanta. Per agire accanto a CR7 Higuain è favorito su Dybala, così come sulla trequarti Ramsey appare in vantaggio su Bernardeschi. A centrocampo Bentancur e Matuidi si candidano a ricoprire il ruolo di mezzali ai lati di Pjanic. In difesa, davanti a Szczesny, a sinistra sarà riproposto De Sciglio, visto che Alex Sandro è indisponibile, mentre a destra Cuadrado è favorito su Danilo e in mezzo De Ligt affiancherà Bonucci. Simeone invece ritrova la stellina João Felix, che potrebbe partire titolare da esterno sinistro, mentre davanti è molto probabile l’utilizzo del tandem composto da Morata e Correa.

La sfida di Champions League Juventus-Atletico Madrid sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS, Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick.

La partita del Gruppo D di Champions League, Juventus-Atletico Madrid, sarà visibile inoltre in chiaro in tv su Canale 5 e in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Play. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Partecipa al Sondaggio -> Un minuto per Calcio News 24

Juventus-Atletico Madrid

Competizione: Champions League 2019/2020

Quando: Martedì 26 novembre 2019

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: CANALE 5, SKY SPORT UNO (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e SKY SPORT (numero 252 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Mediaset Play, Sky Go – NOW TV

Stadio: Allianz Stadium (Torino)

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra)



Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Higuain. All. Sarri

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Lodi, Hermoso, Felipe, Trippier; Lemar, Hector Herrera, Koke, João Felix; Morata, Correa. All. Simeone

Leggi anche GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA