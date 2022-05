Juventus, Bargiggia: «Stagione insufficiente. Ecco cosa fare sul mercato»

Paolo Bargiggia, in esclusiva per i microfoni di Juventusnews24, ha analizzato la stagione della squadra di Massimiliano Allegri

Ai microfoni di Juventusnews24, Paolo Bargiggia ha parlato della stagione bianconera.

LE PAROLE – «Dò 5, un’insufficienza piena. 5 alla squadra e 4 ad Allegri, per essere calcisticamente, dal punto di vista dello studio e dell’evoluzione del calcio, a mio avviso rimasto molto indietro. Forse ha fatto vedere il peggior calcio in campionato insieme a quello di Mourinho, ma forse ancora peggio. E l’involuzione e il trattamento con Vlahovic non può che farmi dare 4 alla stagione di Allegri».

