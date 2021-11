Juventus, Barzagli: «Allegri un vincente, è un grandissimo stratega»

L’ex bianconero Andrea Barzagli ha parlato delle qualità dell’allenatore della Juventus Allegri

Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, ai canali ufficiali della Serie A ha parlato di Massimiliano Allegri e non solo.

ALLEGRI – «Ci incontrammo la prima volta quando ero un ragazzino aggregato alla prima squadra della Pistoiese. Mi pagò addirittura il parrucchiere, andammo a farci i capelli insieme. E poi me lo ritrovai alla Juve dopo un decennio da allenatore. Lo considero un grandissimo stratega e gestore che non si scompone mai. Euforia o negatività, lui resta sempre uguale. Lo criticano per il gioco, ma è un vincente che ha vinto nel suo modo. Resta sempre se stesso e lo trasmette ai giocatori».

SARRI – «Ha fatto un anno che, per come era l’idea iniziale, non si è poi concluso nel migliore nei modi. Non è che con lui la Juve abbia fatto male, alla fine uno scudetto l’hanno vinto, però non si sono lasciati nel migliore dei modi. Lui si sarebbe aspettato di continuare, ma una società di calcio deve prendere delle scelte che alla fine devono essere rispettate. Può darsi che abbia un senso di rivalsa nei confronti della squadra bianconera».

