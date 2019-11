Juventus: Bentancur e la ricerca del terzo uomo

Bentancur sta facendo molto bene nella Juventus di Sarri. Il nuovo gioca cerca il palleggio per vie centrali

Rispetto alla squadra di Allegri, la Juve di Sarri palleggia soprattutto per vie centrali. Si vedono tante combinazioni di prima, passaggi corti e tanta densità in mezzo al campo. Nella slide sopra si vede una situazione interessante, in cui la Juventus ha provato ad aprire il compatto 442 dell’Atletico Madrid.

De Ligt serve Bentancur tra le linee, il quale la passa a Dybala che scarica all’indietro per Pjanic (il cosiddetto terzo uomo), nel frattempo smarcatosi. Palla avanti, palla indietro. Subito dopo, il bosniaco premia l’inserimento di Matuidi tra le linee. Questa ragnatela di passaggi brevi per vie centrali è la differenza più grande rispetto ad Allegri. Oltre che modo per aprire le strutture difensive avversarie.