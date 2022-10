Juve al Max, dopo un mese i bianconeri tornano alla vittoria

La Juve è tornata a vincere e l’ha fatto con una prestazione convincente e compatta, dopo un mese Allegri ritrova i tre punti

La sosta ha fatto bene ai bianconeri con le Nazionali che sembrano aver rigenerato la squadra. In gol tutto l’attacco con Kostic, al primo centro in stagione, Vlahovic, che interrompe un digiuno di 4 partite e Milik sempre più sorpresa positiva. Ora la Juve corre e va al Max, che possa essere una vittoria per rilanciarsi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.