Juventus Brescia, i convocati di Sarri: out Cristiano Ronaldo, torna Chiellini

CR7 risparmiato da Sarri per la sfida di campionato fra Juventus e Brescia: ecco la lista dei convocati dei bianconeri

Maurizio Sarri esonera Cristiano Ronaldo dalla partita fra Juventus e Brescia: il portoghese non compare nella lista dei convocati per la gara di domani, torna Chiellini per la prima volta dopo l’infortunio.

Ecco l’elenco degli uomini scelti dal tecnico per il match che andrà in scena all’Allianz Stadium:

1. Szczesny

2. De Sciglio

3. Chiellini

4. De Ligt

5. Pjanic

8. Ramsey

10. Dybala

12. Alex Sandro

13. Danilo

14. Matuidi

16. Cuadrado

19. Bonucci

21. Higuain

24. Rugani

25. Rabiot

30. Bentancur

31. Pinsoglio

35. Olivieri

42. Wesley

77. Buffon