Juventus, Buffon: «Inter rivale numero uno» – VIDEO

Il portiere della Juventus Buffon affronta il tema Scudetto: la lotta è contro l’Inter dell’ex bianconero Conte – VIDEO

A margine della nomina come Goodwill Ambassador dello United Nations World Food Programme (WFP), Gianluigi Buffon ha parlato della lotta Scudetto in Serie A. Per il portiere della Juventus sarà una sfida contro l’Inter.

«È la rivale numero uno, senza dubbio, perché conosco benissimo l’allenatore e il suo modo di trasmettere convinzione. Conosco bene anche il direttore Marotta e i giocatori nerazzurri, che sono di primo livello».