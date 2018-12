Juventus, cena di Natale al Royal Park I Roveri – FOTO

Domina l’eleganza per i calciatori della Juventus presenti questa sera per la tradizionale cena di Natale al Royal Park I Roveri

La Juventus si è ritrovata, come di consueto, al Royal Park I Roveri per la tradizionale Cena di Natale del club. In questa occasione, dirigenti, staff tecnico, giocatori e consorti si sono ritrovati ai tavoli per l’ormai consueto appuntamento. Una tradizione che ormai va avanti da diversi anni e che verrà replicata successivamente con i componenti delle figure lavorative all’interno della società bianconera.

Una serata insieme, per brindare ai successi ottenuti e per godersi qualche ora di relax prima di inseguire i prossimi obiettivi, a cominciare dal primo posto del girone di Champions, da guadagnare vincendo mercoledì contro lo Young Boys, come recita il comunicato ufficiale della società bianconera. Tutti i componenti della rosa, a partire da un elegantissimo Cristiano Ronaldo insieme alla compagna Georgina, sono stati immortalati per gli scatti durante la cena natalizia. Per CR7, nel tavolo insieme al connazionale Joao Cancelo, si tratta del primo appuntamento natalizio in casa Juventus. Ma sui social fa tendenza lo scatto che ritrae Emre Can, Sami Khedira e Mario Mandzukic, giacca e dolcevita, in posa per il fotografo.