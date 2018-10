Nel pomeriggio si è disputata l’amichevole tra Juventus e Chieri: a segno Cristiano Ronaldo e Nicolussi Caviglia

Alle 16 di questo pomeriggio, alla Continassa, è andata in scena la partitella amichevole tra la Juventus e il Chieri. Il testo odierno ha permesso a Massimiliano Allegri di valutare Douglas Costa, De Sciglio, Rugani e Spinazzola che son scesi regolarmente sul terreno di gioco per disputare la partita. In campo anche Benatia, Ronaldo, Mandzukic e Barzagli.

Dalla sfida, terminata alle 18, i bianconeri sono usciti vittoriosi per 2-1 con i gol del solito Cristiano Ronaldo, ma anche di una giovane promessa bianconera: Nicolussi Caviglia. Il classe 2000 gioca nella Primavera della Juventus e occupa la posizione di centrocampo. In questo inizio di stagione son arrivate per lui 4 presenze e un gol con la Primavera, una presenza con la Juventus U23 e ben due partite in UEFA Youth League. Un talento davvero molto promettente che oggi, col suo gol, si è preso gli applausi dei tifosi presenti.