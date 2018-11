Allegri sfrutta sempre il turnover, ma ad alcuni giocatori non rinuncia mai: Szczesny, Bonucci, Pjanic e Ronaldo sono la spina dorsale

Nonostante le molte rotazioni di uomini a cui è solito affidarsi Allegri, nella Juventus della nuova stagione ci sono alcuni elementi della rosa che poco conoscono il significato del turno di riposo: si tratta di Szczesny, Bonucci, Pjanic e Ronaldo. I 4, infatti, che compongono la nuova spina dorsale dei bianconeri, giocano tutte le partite, senza praticamente mai essere sostituiti. Partendo dal portiere, si scopre infatti che Szczesny, soprannominato Tek dai compagni, ha finora disputato 12 partite su 13, saltando solo la partita contro il Bologna, per un totale di 1080 minuti.

Rimanendo in difesa, c’è Bonucci, che avendo saltato la trasferta di Frosinone, analogamente a Szczesny ha giocato per 1080 minuti complessivi. Pjanic, in confronto ai membri di questa cerchia ristretta, ne ha giocati “solo” 961, saltando la partita con il Sassuolo, ma subendo più sostituzioni. In attacco chiude Ronaldo che, se non ci fosse stata l’ingiusta espulsione di Valencia, avrebbe fatto il pieno di minuti complessivi, fermandosi, invece, a 1019.