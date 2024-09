Juventus, DI Livio: «Non mi aspettavo QUESTA COSA di Gatti»

Angelo Di Livio, ex calciatore della Juventus, ha parlato di alcuni aspetti riguardanti la squadra bianconera

Angelo Di Livio è stato un simbolo della Juventus. L’ex bianconero ha parlato così ai microfoni di TvPlay affrontando vari temi tra cui Thiago Motta, Gatti e non solo.

JUVENTUS – «Conceicao è adatto per il gioco di Thiago Motta, secondo me spaccherà diverse partite. La Juve ha fatto un ottimo mercato, l’unica cosa che non capisco è il poco utilizzo di Danilo. Mi auguro che Danilo possa avere sempre un ottimo atteggiamento. I grandi calciatori si vedono anche in questi momenti complicati. Gatti? Mi ha sorpreso che Motta gli abbia dato la fascia da capitano, ciò denota che ha grande stima per lui»