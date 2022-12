Juventus, Di Maria è come Messi: tra i migliori over 35 del Mondiale

Angel di Maria, esterno d’attacco della Juventus, è stato protagonista di un grande Mondiale con l’Argentina

Transfer Room ha inserito Angel Di Maria, esterno d’attacco della Juventus, nella top 11 degli over 35 presenti al Mondiale 2022 in Qatar. Il Fideo è stato protagonista di un grande torneo con l’Argentina, segnando anche un gol in finale contro la Francia. Oltre a Di Maria, c’è anche Olivier Giroud.

LA TOP 11 – Lloris; Walker, Lovren, Saiss, Acuna; Mooy, Modric, Griezmann; Messi, Giroud, Di Maria.