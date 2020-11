Juventus, Dybala: «Ho sfiorato tante follie nella mia vita»

Paulo Dybala parla a tutto tondo: ecco le dichiarazioni del talento di proprietà della Juventus

Paulo Dybala è stato intervistato da Vanity Fair. Una lunga chiacchierata in cui il numero 10 della Juventus si apre anche a questioni extra-campo.

FOLLIE – «Soltanto sfiorate. Una casacca di Del Piero, all’asta, mi è sfuggita per un soffio. E una di Maradona indossata in una partita contro il Brasile, che qualcuno ha accettato di pagare più di me. Se comprerei la statua del suo piede sinistro che stava facendo costruire Maradona prima del ricovero? Dipende da quanto c’è da spendere. 20mila euro? Per quella cifra, subito. Stavo pagando di più per la sua maglietta numero 10. Oltre al gorilla ho anche un pianoforte? È per la mia ragazza. Io riesco a suonare solo canzoni facili con pochissimi accordi. Principalmente pezzi reggaeton. Oriana riesce a farmi aprire e a farmi vedere ogni giorno le cose in modo diverso. Comunichiamo tanto e facciamo tante cose assieme, anche se ciascuno conserva il proprio spazio. A parte sul divano la sera, quando vediamo un film lei vorrebbe stare sempre abbracciata, io un po’ meno. Stare tutto il giorno appiccicati non va bene. Se la sposerò? Più avanti».

CORONAVIRUS – «Io l’ho già avuto, casomai sono loro a doversi preoccupare quando incontrano me. I negazionisti hanno lo stesso valore intellettuale dei terrapiattisti. Non fatemi aggiungere altro».